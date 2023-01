Il bonus psicologo del 2023 è un’agevolazione introdotta nella Legge di Bilancio di febbraio 2022, che consente ai pazienti di usufruire di un voucher per poter beneficiare della prestazione professionale inerente alla salute mentale del paziente. Il voucher ha un valore massimo di 50 euro e può essere utilizzato per ciascuna seduta. Questa agevolazione è introdotta per garantire ai pazienti che si affidano a questa figura professionale, di poter mantenere intatta la loro salute mentale o risolvere problemi che potrebbero intaccare gravemente la serenità e la felicità dell’individuo.

Per poter usufruire del bonus psicologo, il professionista del benessere mentale deve inviare la documentazione appropriata al “Sistema della tessera sanitaria italiana”. La scadenza per l’invio di tali documenti è fissata al 31 gennaio 2023. Le regole da seguire sono semplici, ma è importante prestare attenzione alle distinzioni tra le fatture/ricevute fiscali “ordinarie” e quelle “aderenti al bonus” e al codice esatto utilizzato per la trasmissione dei dati.

Una volta che tutti i dati saranno trasmessi al sistema sanitario italiano, questi ultimi saranno inoltrati all’Agenzia delle Entrate, che si occuperà di verificare che il professionista possa ottenere la detrazione spettante derivante dal bonus psicologo del 2023 per le prestazioni erogate. I contribuenti italiani potranno verificare lo stato del controllo e in caso di errori segnalarli all’apposito ente.