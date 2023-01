Il bonus cultura 18app, introdotto dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, è un incentivo per gli acquisti culturali riservato ai giovani diciotteni. Il bonus, pari a 500 euro, è destinato ai giovani nati nel 2004 che hanno compiuto 18 anni nel 2022 e può essere richiesto dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023. Per accedere al bonus, bisogna prima registrarsi sulla app 18App o sul sito 18app.italia.it utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e dimostrare di essere residenti in Italia o in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Una volta ottenuto il bonus, esso può essere utilizzato per una vasta gamma di acquisti culturali come biglietti per cinema, concerti, eventi culturali, libri, ingressi a musei, monumenti e spettacoli teatrali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, acquisto di musica in formato digitale o cartaceo e abbonamenti a quotidiani.

Il bonus deve essere speso entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello della registrazione. Il suo scopo è quello di incentivare gli acquisti scolastici ed extrascolastici da parte dei giovani che hanno appena compiuto 18 anni. In sintesi, il bonus cultura 18app è un’opportunità per i giovani di sostenere la cultura e di investire nella propria formazione personale.