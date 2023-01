Il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ha dichiarato di voler chiedere un incontro al prefetto di Napoli per discutere dell’esplosione di un ordigno avvenuta a Pomigliano d’Arco. L’incidente, avvenuto davanti ad una palazzina del complesso popolare della 219, ha evidenziato la recrudescenza di fatti delittuosi e la continua lotta tra i clan della malavita per il predominio criminale sul territorio. Ciarambino ha sottolineato l’importanza dell’azione dello Stato per contrastare ogni forma di criminalità e ha elogiato il blitz dei carabinieri del Comando provinciale che ha portato al sequestro di armi e droga attraverso perquisizioni e controlli del territorio.

La vicepresidente ha dichiarato di voler chiedere una maggiore presenza di militari dell’Arma nella locale Stazione per consolidare la sicurezza dei cittadini di Pomigliano e per inviare un segnale forte e deciso delle istituzioni verso l’intera parte sana, onesta e produttiva di Pomigliano d’Arco.