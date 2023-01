Buone notizie per le bollette dell’elettricità: nel primo trimestre del 2023 il prezzo si riduce del 19,5% e resterà bloccato fino al 30 giugno. Lo stabilisce una norma di competenza del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica contenuta nel decreto Milleproroghe. Il ministro Pichetto: “Il provvedimento punta a proteggere cittadini e consumatori in questi mesi difficili e allo stesso tempo garantire e tutelare l’iniziativa economica delle aziende”

Un 2022 difficile appena passato: dall’inflazione tornata a livelli record, che non si vedevano da 20 anni, al forte rincaro delle materie prime e delle fonti di energia, il gas sopra tutte, culminate nel caro-bollette per famiglie e imprese, dalle difficoltà riscontrate nelle catene di approvvigionamento, alle nuove strette di politica monetaria messe in campo dalle Banche centrali, volge al termine un anno complesso.