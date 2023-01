Il 2022 si è chiuso con due incidenti mortali nel Salernitano, entrambi avvenuti nel sud della provincia. Ad Omignano ha perso la vita una bimba di 6 anni che, l’altro pomeriggio, era rimasta coinvolta in un grave incidente. A scontrarsi in pieno centro cittadino una Fiat Punto e una Fiat 500. Il bilancio è di tre bambini feriti, ma preoccupano in modo particolare le condizioni di una bimba di 6 anni. A bordo di una delle due auto viaggiava una famiglia, originaria del Marocco ma residente in zona da tempo, con due minori. Una bambina di 6 anni è finita in arresto cardiaco ed l’hanno rianimata sul posto prima di essere trasferita in codice rosso in ospedale. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, era poi trasferita in serata al Santobono di Napoli dove il suo cuore ha smesso di battere.

Nell’impatto, avvenuto lungo la strada statale 18, erano rimaste ferite quattro persone di cui tre bambini. Un altro incidente è avvento in località Santa Cecilia, nel comune di Eboli. A perdere la vita è uno straniero che viaggiava in sella ad uno scooter. Fatale l’impatto con un’auto che percorreva la statale 18. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. L’identità della vittima è ancora sconosciuta.