La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per indagare la morte della bimba di 3 anni e mezzo, che è avvenuta presso l’ospedale Santobono. La famiglia ha presentato una denuncia, sostenendo che la bimba non aveva alcuna patologia e che potrebbe essere non adeguatamente curata. La stessa Procura ha poi disposto il sequestro delle cartelle cliniche e un’autopsia per fare chiarezza sulla causa del decesso, che sarà condotta dai magistrati dell’ufficio inquirente coordinato dalla facente funzioni di procuratore Rosa Volpe.

Sarà importante attendere i risultati di queste indagini per capire cosa è successo esattamente e se ci sono state eventuali negligenze nella cura della bimba. In caso di negligenza, i responsabili potrebbero essere perseguiti dalla giustizia.