La revoca dello sciopero dei benzinai, dopo un solo giorno, è stata accolta con soddisfazione dall’Adoc, l’associazione dei consumatori. Secondo l’Adoc, lo sciopero avrebbe creato solo disagi e ulteriori aumenti alle pompe, senza risolvere i problemi alla base della protesta. L’associazione è preoccupata che si vadano a stravolgere i contenuti del decreto che il ministro Urso aveva anticipato al primo tavolo ministeriale con i consumatori.

L’Adoc auspica che i prossimi incontri tra il governo e i rappresentanti dei gestori dei carburanti siano aperti a esercenti e consumatori insieme, per garantire una negoziazione responsabile che sostenga le attività degli operatori rispettosi delle regole e delle leggi e dei consumatori, che sono l’anello finale più debole della catena. In generale, l’Adoc sottolinea la necessità di privilegiare tavoli negoziali responsabili per garantire il benessere sia degli operatori che dei consumatori.