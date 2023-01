Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato una norma che introduce un nuovo regime di trasparenza per la vendita dei carburanti, attraverso l’individuazione di un prezzo medio nazionale da esporre ai distributori. Inoltre, è definito anche un impianto sanzionatorio per i trasgressori. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha proposto la proroga di buoni benzina per lavoratori dipendenti per il primo trimestre del 23, con un valore massimo di 200 euro per lavoratore.

Il Premier Giorgia Meloni ha incontrato il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, insieme al ministro dell’Economia, per fare il punto e valutare azioni di contrasto alle speculazioni sui prezzi dei carburanti. Inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha scritto al comandante Zafarana chiedendo la collaborazione del Corpo per acquisire la documentazione inerente ai recenti controlli effettuati sui prezzi dei carburanti, con particolare riferimento alle violazioni accertate, come comunicato in una nota dall’Antitrust.

Queste misure mostrano che il governo sta prendendo in seria considerazione il problema delle speculazioni sui prezzi dei carburanti e sta cercando di adottare soluzioni per garantire una maggiore trasparenza e stabilizzare i prezzi, per il bene dei consumatori e dell’economia.