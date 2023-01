I prezzi del carburante in Italia stanno tornando a salire. Secondo quanto rilevato dalla Staffetta Quotidiana, la benzina in “fai da te” è a 1,875 euro/litro e “servito” a 2,01 euro/litro. Anche il gasolio sta registrando un aumento, con “fai da te” a 1,92 euro/litro e “servito” a 2,05 euro/litro. La causa di questa ascesa è l’aumento dei prezzi consigliati di benzina e gasolio da parte di Eni e Tamoil. Secondo i dati elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti, benzina self service a 1,875 euro/litro e diesel a 1,918 euro/litro.

Inoltre, su autostrade, i prezzi sono ancora più alti, con benzina self service a 1,945 euro/litro e gasolio self service a 1,988 euro/litro. Questi aumenti dei prezzi del carburante hanno un impatto significativo sui consumatori e sull’economia in generale, poiché il carburante è un elemento fondamentale per il trasporto e la mobilità.