I gestori degli impianti di carburante hanno deciso di congelare lo sciopero previsto per il 25 e 26 gennaio, dopo un incontro con il Governo a Palazzo Chigi. L’incontro, definito come “proficuo”, è condotto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, dai ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e delle Imprese, Adolfo Urso, e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Il presidente di Faib Confesercenti, Giuseppe Sperduto, ha spiegato che “il Governo ha ascoltato le esigenze della categoria e siamo nella condizione di sentirci abbastanza soddisfatti”. Un nuovo incontro è programmato per martedì prossimo, alle 14.30, per affrontare i temi emergenziali del settore. Pertanto, “lo sciopero è ora congelato”.

La decisione di congelare lo sciopero è presa in seguito ad una riunione tra i gestori e titolari degli impianti, che si sono “ripacificati” e hanno deciso di lavorare insieme per affrontare i problemi del settore. Questo dimostra che, attraverso il dialogo e la cooperazione, è possibile trovare soluzioni per risolvere le questioni emergenti.