Il governo italiano sta valutando se intervenire sui recenti rincari del carburante, che potrebbero essere dovuti a diversi fattori come la guerra, il costo elevato delle materie prime e dei materiali. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per i controlli a tappeto in corso, poiché alcuni soggetti potrebbero cercare di trarre vantaggio dalla situazione chiedendo prezzi esorbitanti per lo stesso prodotto. Salvini ha sottolineato l’importanza di bloccare i furbi e far pagare chi sta esagerando, e ha espresso il desiderio che il calo dei prezzi del petrolio, del gas e della luce arrivi anche alle pompe di benzina.

Inoltre, il ministro ha affermato che è giusto verificare i prezzi del carburante in diverse città, poiché non è possibile che per lo stesso prodotto si paghi un prezzo di 1,70 euro in una città e di 2,30 euro in un’altra. Si tratta di una questione di equità e trasparenza, che può contribuire a garantire che i consumatori paghino il giusto prezzo per il carburante.

Il governo sta prendendo in considerazione diverse opzioni per affrontare questo problema, che potrebbero includere misure come il blocco dei prezzi o il sostegno finanziario per le famiglie e le imprese colpite dai rincari. Tuttavia, sarà necessario valutare attentamente se esistono le risorse finanziarie per mettere in atto queste misure, e se queste risultino effettivamente efficaci nel risolvere il problema.