Un video pubblicato su TikTok che mostra alcuni giovani che ballano paralizzando il traffico su via Caracciolo ha scatenato la denuncia da parte del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, insieme ai consiglieri di Europa Verde della prima Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci. I tre hanno ricevuto la segnalazione del video da parte di automobilisti infuriati, che si sono trovati bloccati a causa del gruppo di incivili che hanno deciso di chiudere la strada per registrare un video da pubblicare su TikTok.

Nelle immagini si vede chiaramente l’atteggiamento irresponsabile e strafottente dei protagonisti, che sfidano le norme del Codice della Strada e della convivenza civile cantando e ballando sulla carreggiata, con i clacson degli automobilisti che suonano in sottofondo.

Borrelli, Caselli e Pascucci hanno annunciato che invieranno il video ai responsabili perché siano sanzionati in modo adeguato. Bloccare una strada principale come via Caracciolo rappresenta un pericolo per l’incolumità degli altri e ostacola anche l’intervento dei mezzi di emergenza. Un comportamento del genere non può essere tollerato nella città.