Una 21enne deceduta, il fratello 18enne in gravi condizioni, un altro giovane in prognosi riservata e una ragazza lievemente ferita. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno a mezzogiorno di ieri a San Marcellino (in provincia di Caserta), lungo la strada provinciale che porta a Casapesenna. A perdere la vita Giovanna Vettoliere, di Casal di Principe, grave il fratello che era alla guida della Fiat 500 a bordo della quale c’erano anche un altro giovane, anch’egli ricoverato in prognosi riservata, e un’altra ragazza che invece ha riportato, per sua fortuna, solo qualche contusione.

Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri della compagnia di Aversa, che indagano sull’accaduto, la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ma che potrebbero essere riportate al cattivo tempo che ha imperversato nella zona, avrebbe impattato con un cordolo di una rotonda per poi ribaltarsi. La giovane è morta sul colpo, il ragazzo alla guida, è soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Moscati” di Aversa dove è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni. L’altro ragazzo che ha riportato gravi ferite si trova alla clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno.