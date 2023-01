Un incendio ha distrutto una Citroen sulla quale viaggiavano una madre e sua figlia a Solofra, in provincia di Avellino. Le due donne sono state in grado di scendere dall’auto in tempo con l’aiuto dei passanti, prima che le fiamme la consumassero completamente. Non hanno riportato ferite, solo un grande spavento. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’incendio ha anche danneggiato un’altra auto parcheggiata lungo la strada. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta e sarà oggetto di indagini.

Questo incidente dimostra l’importanza di essere sempre attenti alla sicurezza stradale e di avere una buona preparazione per affrontare situazioni di emergenza. E’ fondamentale sapere come agire in caso di incendio in un’auto e non aspettare che sia troppo tardi per reagire. Fortunatamente, in questo caso, mamma e figlia hanno avuto la presenza di spirito per mettersi in salvo in tempo.