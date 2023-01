È di origine dolosa l’incendio che alle prime ore di stamane ha distrutto un’auto parcheggiata in via Casale a Domicella, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono propagate ad altre due auto in sosta che sono state gravemente danneggiate. L’incendio si è sviluppato tre ore dopo la mezzanotte. L’intervento dei vigili del fuoco di Avellino e di una squadra di supporto giunta dal distaccamento di Napoli (Napoli) ha impedito alle fiamme di aggredire altre auto parcheggiate. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Baiano (Avellino) che indagano sulla vicenda.

Intanto sarebbero accidentali le cause all’origine dell’incendio divampato ieri sera in un appartamento di un edificio al parco Schiano di Portici. Le fiamme – come scrive sulla pagina Facebook il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Cuomo – state “faticosamente domate” dai vigili del fuoco. Nelle operazioni di soccorso sono state tratte in salvo ventisei persone, costrette a ricorrere a cure mediche per i fumi inalati, e dieci animali domestici. Al momento sono state sgomberate ventisei famiglie dai due fabbricati coinvolti, per un totale di settantadue persone. Sul posto squadre di vigili del fuoco, polizia Municipale, forze dell’ordine e ambulanze.