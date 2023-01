Paura l’altro pomeriggio ad Eboli, in provincia di Salerno, dove un’automobile si è ribaltata all’improvviso in una rotatoria. Il sinistro è avvenuto in località Cioffi e a bordo della vettura vi erano quattro anziani, che sono stati trasportati negli ospedali di Battipaglia e Eboli per le ferite riportate. Fortunatamente, stando a quanto si è appreso, nessuno di loro versa in gravi condizioni. L’incidente ha causato non poca preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena con sgomento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per fare i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il ribaltamento dell’auto, ma le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto. La speranza è che episodi del genere possano essere evitati in futuro, per garantire la sicurezza e la tranquillità di automobilisti e pedoni.