Una bambina di 4 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da una automobile. Il fatto e’ successo in contrada Chiarera, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La piccola – secondo una prima sommaria ricostruzione – sarebbe stata investita da un’auto che fuorisciva da un cancello. Trasportata dai genitori all’ospedale di Termini Imerese, e’ morta. Sono intervenuti la polizia municipale, personale della polizia e dei carabinieri che indagano sull’accaduto.

“La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per ieri sera, in Piazza Duomo, sono annullati”. Lo scrive la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, in un post su Facebook. “Prosegue l’accoglienza dei tantissimi pellegrini gia’ presenti, nella nostra citta’, per la rappresentazione del Presepe Vivente. Il giorno dei funerali sara’ proclamato il lutto cittadino”.