Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha colpito il centro storico di Napoli, causando danni a diverse auto in via Cisterna dell’Olio, vicino al cinema Modernissimo. Le fiamme sono segnalate intorno alle 2:00 del mattino e sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco. Nonostante ciò, diverse auto sono state gravemente danneggiate dalle fiamme e sono state messe in sicurezza dalle autorità. Questo non è l’unico caso di incendio nella zona. Infatti, motorini bruciati e un’altra vettura malridotta sono segnalati anche in piazza Carolina. Le cause degli incendi sono ancora in fase di indagine, ma si sospetta che possano essere stati causati da atti di vandalismo.

La zona interessata dall’incendio è delimitata per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i necessari accertamenti e indagini. Gli abitanti della zona sono stati invitati a evitare di transitare nell’area e a segnalare eventuali informazioni utili alle autorità. Questo episodio rappresenta una grave minaccia per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e delle loro proprietà, e si spera che le indagini possano portare rapidamente all’identificazione e alla punizione dei responsabili.