La notte scorsa lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa si è registrata una notte di fuoco a causa di due incendi che si sono verificati in un paio d’ore. Il primo incendio si è verificato al casello dell’uscita Avellino Ovest, dove un tir è andato in fiamme. Il tratto irpino dell’autostrada è purtroppo solito a questi incidenti, con roghi di veicoli in transito che si verificano praticamente ogni giorno.

Nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale in direzione Canosa, un’altra vettura condotta da un giovane di 23 anni di Mercogliano è finita avvolta dalle fiamme mentre affrontava la salita verso Monteforte Irpino. Il giovane è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo, ma l’incendio è spento dai vigili del fuoco.

La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è poi intervenuta al casello Avellino Ovest per spegnere l’incendio che ha interessato un autotreno proveniente da Caserta e diretto a Bari che trasportava derrate alimentari. L’autista dell’autotreno ha utilizzato un estintore per cercare di spegnere l’incendio e la tempestiva azione dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.