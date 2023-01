Una giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Ottaviano, in provincia di Napoli. La ragazza, che viaggiava su una Fiat 500, è stata trasportata all’ospedale di Sarno dove purtroppo è spirata a causa delle ferite riportate nell’impatto. Una seconda passeggera, della classe 2022, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in via Ferrovie dello Stato, dove la vettura è finita violentemente contro un muro. Le cause del sinistro sono ancora in fase di indagine da parte delle autorità competenti.

La comunità di Ottaviano è sconvolta dalla tragedia e si stringe attorno alla famiglia della vittima, colpita da questa terribile perdita. La mortalità sulle strade resta una preoccupante realtà anche nei Paesi Vesuviani. Ora si attende che le indagini possano fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e che questo possa servire da monito per evitare future tragedie.