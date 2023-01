Presunto caso di truffa organizzata per procurare falsi diplomi e attestati a persone che volevano partecipare a concorsi pubblici in Puglia e Campania. Secondo la Guardia di Finanza, che ha condotto le indagini, l’organizzazione criminale era in grado di fornire questi falsi titoli a chi pagava fino a 25mila euro. Tra le persone arrestate c’è l’ex deputato Nicandro Marinacci e suo figlio Vincenzo, attuale consigliere comunale di San Nicandro Garganico. In totale, sono 33 le persone indagate per reati come truffa, falso in atti pubblici e contraffazione di sigilli dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana.

Gli inquirenti sostengono che i diplomi e gli attestati falsi sono consegnati sia a persone consapevoli della loro falsità che a persone che credevano di avere seguito un percorso formativo legittimo. Le denunce di queste ultime hanno permesso di far emergere la truffa.