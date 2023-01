Il furto di crocchette per cani nel canile di Atripalda è un atto criminale inaccettabile che dimostra la mancanza di rispetto e sensibilità verso gli animali da parte dei ladri. I cani ospitati nel canile dipendono interamente dalle crocchette fornite per sfamarsi, e il furto ha causato non solo un grave danno economico per la struttura, ma anche una seria preoccupazione per la loro sopravvivenza.

Fortunatamente, la comunità ha reagito rapidamente offrendo il loro supporto ai volontari del canile, che si sono fatti avanti per aiutare a sostituire le crocchette rubate e assicurare che gli animali siano adeguatamente nutriti.

I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto per cercare di identificare e perseguire i responsabili di questo atto criminale. Speriamo che queste indagini portino a giustizia e che questo episodio serva da monito per chiunque pensi di commettere crimini contro gli animali.