La scena è ripresa da diverse telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso ai carabinieri di raccogliere elementi utili per le indagini. La rapina è avvenuta in pieno giorno, in una zona densamente popolata e frequentata da molte persone, che però non si sono accorte dell’accaduto finché non hanno sentito gli spari. La somma rubata rappresenta un colpo duro per la società di vigilanza privata che ha subito la rapina e per l’ufficio postale, ma anche per la comunità locale che si trova in una zona economicamente debole.

I carabinieri stanno lavorando a stretto contatto con la società di vigilanza privata e stanno analizzando tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona, nella speranza di individuare i banditi e recuperare il denaro rubato. Inoltre, stanno conducendo interrogatori con i testimoni presenti al momento della rapina per raccogliere ulteriori informazioni e indizi. La caccia all’uomo è ancora in corso e si spera che i colpevoli possano essere presto catturati e portati di fronte alla giustizia.