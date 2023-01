Ieri sera, un distributore di benzina situato sulla circumvallazione esterna di Qualiano è finito teatro di una rapina da parte di tre malviventi a bordo di uno scooter. Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, i rapinatori erano vestiti con abiti scuri e avevano il volto coperto da passamontagna. Arrivati al distributore, hanno minacciato il dipendente e gli hanno ordinato di consegnare l’incasso. Il dipendente, terrorizzato, ha obbedito alle richieste dei criminali che, una volta ottenuto il bottino, sono fuggiti senza lasciare tracce.

Fortunatamente, non ci sono feriti durante la rapina e il dipendente del distributore, sebbene sotto shock, è stato in grado di fornire alle forze dell’ordine una descrizione dettagliata dei rapinatori e del mezzo utilizzato per la fuga. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giugliano sono stati prontamente inviati sul posto per indagare sull’accaduto e cercare di identificare i responsabili.

Questa rapina rappresenta un altro esempio della criminalità che affligge la zona e che mette a rischio la sicurezza dei residenti. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della comunità e per catturare i responsabili di questi crimini. La popolazione è invitata a segnalare alle autorità qualsiasi informazione che possa aiutare nell’indagine.