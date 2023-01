La riforma fiscale del governo Meloni prevede l’introduzione di un nuovo bonus di 80€ in aggiunta al già esistente bonus Renzi. Questa misura mira a sostenere i cittadini in situazioni di maggiore difficoltà economica e ad eliminare il cosiddetto “cuneo fiscale” per molti lavoratori. Il funzionamento del bonus consiste nell’aumento dell’importo erogato nella busta paga di molti lavoratori attraverso la modifica delle aliquote Irpef relative al pagamento delle tasse sui redditi. Tuttavia, è importante sottolineare che questa misura è attualmente ancora in fase di studio da parte del nuovo esecutivo e non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo.

Inoltre, l’esecutivo sta valutando la possibilità di ridurre ulteriormente le aliquote Irpef, passando da quattro a tre, con percentuali del 23% per i redditi più bassi, 27% e 43% per i redditi più alti.

In ogni caso, le decisioni definitive sono ancora al vaglio del governo e ci sono ancora discussioni in corso tra i membri dell’esecutivo. Nel frattempo, sono in corso molte simulazioni e valutazioni per capire come potrebbe emergere questa misura e chi potrebbe beneficiarne.