Nuovo Bonus dai prossimi mesi da 80 euro grazie alla minore tassazione. In questo modo, si avrebbe una riduzione della tassazione per i lavoratori con redditi compresi tra 15.000€ e 28.000€, che vedrebbero il loro carico fiscale passare dal 25% al 27%, mentre per i lavoratori con redditi compresi tra 28.000€ e 50.000€, il carico fiscale calerebbe dal 35% al 27%. Questa riduzione della tassazione, calcolata su una base annua, si tradurrebbe in un aumento delle buste paga di circa 80€ al mese, per un totale di circa 960€ all’anno.

Chi può beneficiare del nuovo bonus 80 euro in busta paga

Come detto, il nuovo bonus 80 euro in busta paga sarà destinato ai lavoratori con redditi compresi tra 15.000€ e 50.000€ annui, ovvero il cosiddetto “ceto medio”. La soglia di 15.000€ rappresenta il limite minimo per potere beneficiare del nuovo bonus, mentre il limite massimo di 50.000€ è scelto in modo da non penalizzare troppo le fasce di reddito più alte, che già versano un’aliquota Irpef più elevata.