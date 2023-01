La scena del rogo era davvero impressionante. Le fiamme alte e il fumo nero hanno attirato l’attenzione di tutti i residenti della zona. L’Ape Car era completamente avvolta dalle fiamme e non c’era nulla da fare per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. I Carabinieri della Compagnia di Solofra, dove si è verificato il rogo, hanno avviato subito le indagini per capire le cause dell’incendio. La pista principale è quella del raid doloso, ma non si esclude anche la possibilità di un guasto meccanico. I militari stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per far luce sulla vicenda e individuare i responsabili.

I residenti della zona sono rimasti sconvolti dall’accaduto La popolazione si augura che le indagini possano chiarire ogni aspetto della vicenda e che i responsabili possano essere individuati e puniti quanto prima. Una zona, quella irpina, dove di recente sono avvenuti altri incendi di veicoli nella notte, una vera e propria emergenza.