Il tragico incidente stradale che ha portato alla morte di Anna Teresa Ciccone (foto da Facebook), una giovane di 21 anni, ha sconvolto non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche la comunità di Ottaviano, in provincia di Napoli, dove è avvenuto il terribile episodio. La giovane di San Giuseppe Vesuviano viveva da qualche mese a Nola, sono quindi tre le comunità sotto choc. Il dolore corre sul web. Molti hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social network, ricordando la ragazza come una persona dolce e premurosa. La famiglia Ciccone è colpita duramente da questa tragedia, e la comunità intera si stringe attorno a loro in questo momento di dolore.

«Ti ho conosciuta da piccola ed eri una ragazzina dolcissima, mi dispiace tanto: non ci sono parole per commentare queste tragedie»; «Le mie sentite condoglianze alla famiglia Ciccone, conoscevo Anna Teresa quando lei era piccola e io le facevo i capelli dal parrucchiere, ora sui social ho avuto una brutta notizia, mi dispiace veramente»: questi alcuni dei messaggi che in queste ore stanno apparendo su Facebook per dire addio all’ennesima vittima della strada nell’area vesuviana.

Anna Teresa era alla guida di una Fiat 500 insieme a un’amica di 20 anni, quando per motivi ancora da accertare l’auto è finita violentemente contro un muro di mattoni di tufo lungo via Ferrovia dello Stato. Entrambe le giovani sono trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, ma purtroppo Anna Teresa non ce l’ha fatta. L’altra passeggera è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita.