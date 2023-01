La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma di Angela Brandi, la 24enne deceduta nell’ospedale di Pozzuoli. La cartella clinica è acquisita dai carabinieri e non è escluso che gli inquirenti possano a breve disporre esami per fare luce sull’accaduto. La direzione generale dell’ospedale ha espresso cordoglio ai familiari e annunciato l’avvio di una indagine interna. La donna era curata al pronto soccorso per varici al setto nasale e successivamente dimessa, ma in seguito l’hanno riportata in ospedale dove è giunta in arresto cardiaco e non è stato possibile scongiurare il decesso.

L’ospedale ha annunciato di aver dato pronta ed immediata collaborazione all’Autorità Giudiziaria consegnando l’intera documentazione clinica richiesta e di confidare negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità.