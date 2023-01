Proseguono nel periodo delle festività i controlli dell’Asl Napoli 1 Centro volti a garantire la sicurezza alimentare. In particolare oggi, tra le 13 e le 17, sono effettuate le verifiche sugli adempimenti disposti nell’ambito di precedenti controlli nei confronti di esercizi non in regola nell’area adiacente piazza dei Martiri. L’operazione ha coinvolto 9 medici e 11 tecnici della prevenzione che hanno ispezionato 18 esercizi: 8 bar, una pasticceria, una focacceria, 6 ristoranti e 2 pizzerie. Le verifiche hanno portato a 10 prescrizioni e due sequestri (20 chilogrammi di salse e 1 macchina per la produzione di ghiaccio). Elevate inoltre 3 sanzioni per un totale di 5.500 euro.

“I risultati di quest’attività straordinaria di controllo, che si aggiunge all’attività quotidiana portata avanti per tutto l’anno dal Dipartimento di Prevenzione, ci fanno capire quanto sia importante non abbassare mai la guardia”, dice il direttore generale Ciro Verdoliva.