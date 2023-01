Gli agenti della sezione ‘Nibbio’ dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno fermato un’ambulanza in piazza Trieste e Trento, nel centro di Napoli, perché priva di assicurazione. L’ambulanza è stata ferma mentre svolgeva la sua attività di soccorso e trasporto di pazienti. Il conducente, un volontario del servizio di emergenza sanitaria, è contestato per tre violazioni del Codice della Strada: per la mancata copertura assicurativa, per l’omessa custodia del veicolo sottoposto a sequestro e per la mancata esibizione della patente di guida.

Il conducente ha spiegato agli agenti che non sapeva di dover avere una copertura assicurativa per l’ambulanza in quanto era un’auto donata ad un’associazione di volontariato, ma gli agenti hanno fatto notare che la legge prevede che tutti i veicoli utilizzati per trasportare pazienti devono essere assicurati. Il veicolo è quindi sequestrato e il conducente multato.