In seguito all’avviso di allerta meteo arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione di precipitazioni diffuse, rovesci e temporali, e raffiche di vento molto forti, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali danni. L’ordinanza prevede la chiusura dei parchi, dei cimiteri e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino.

La decisione di chiudere i parchi e i cimiteri è presa per evitare situazioni di pericolo per i cittadini che potrebbero trovarsi in questi luoghi a causa delle forti raffiche di vento previste. La chiusura delle scuole, invece, è decisa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico durante il tragitto casa-scuola e per evitare eventuali danni alle strutture scolastiche.

L’ordinanza, a firma del sindaco di Napoli, è in fase di pubblicazione e sarà riportata a breve sul sito istituzionale della città. Inoltre, rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino, simbolo della città, per evitare situazioni di pericolo per i visitatori.

Nella zona vesuviana anche Poggiomarino ha deciso di chiudere le scuole per le medesime ragioni. Probabilmente altri comuni seguiranno nell’adozione di questa misura di precauzione a causa delle condizioni meteo avverse previste. La cittadinanza è invitata a seguire gli aggiornamenti e le disposizioni delle autorità locali per quanto riguarda la situazione meteo e ad adottare comportamenti precauzionali durante questa giornata di allerta.