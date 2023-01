La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore. Il livello di allerta è elevato ad Arancione per le zone 1, 3, 5, 6 e 8, che comprendono la Piana campana, Napoli, le Isole, l’Area Vesuviana, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, il Tusciano e l’Alto Sele, la Piana Sele e l’Alto Cilento e il Basso Cilento. Per il resto della regione, il livello di allerta è mantenuto giallo. L’allerta è emessa a causa delle previsioni di precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

La Protezione Civile ha lanciato un appello alla massima attenzione per il rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Anche nelle zone in cui il livello di allerta è abbassato a giallo, saranno ancora possibili fenomeni franosi e caduta massi, in considerazione della saturazione dei suoli. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e ad adottare comportamenti di precauzione per evitare situazioni di pericolo.