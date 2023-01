La scuola elementare “Domenico Savio” a Terzigno, in provincia di Napoli, è teatro di un allarme bomba che ha causato apprensione tra gli studenti e il personale dell’edificio. Immediatamente dopo la segnalazione, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti e hanno evacuato l’edificio per mettere in sicurezza la zona. Il nucleo artificieri del comando provinciale dei carabinieri sta attualmente effettuando un sopralluogo per verificare la veridicità dell’allarme. Fortunatamente, al momento non ci sono state segnalazioni di feriti o danni.

Questo è il terzo caso simile a Terzigno, dove le scuola del territorio sono oggetto di un allarme bomba. La scuola e le autorità stanno lavorando insieme per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, e per indagare sull’origine di questi allarmi.

L’allarme bomba rappresenta una minaccia grave e non va mai preso alla leggera. Le scuole sono luoghi di istruzione e formazione e devono essere protette e sicure per gli studenti e il personale. È importante che le autorità locali continuino a lavorare con la scuola per garantire la sicurezza degli studenti e del personale e prendere le misure necessarie per prevenire futuri allarmi bomba.