È morto ucciso da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti nella serata di San Silvestro. Verso le 19, i carabinieri sono intervenuti nel centro di Afragola (Napoli). La vittima, 37 anni, è deceduta. L’agguato è avvenuto mentre l’uomo entrava in una salumeria del centro. Lo fanno sapere i militari dell’Arma del comando provinciale di Napoli.

A perdere la vita è stato Luigi Mocerino, nato ad Acerra (Napoli) già noto alle forze dell’ordine. Per lui non c’è stato scampo dopo la pioggia di proiettili. I carabinieri sono arrivati in via Domenico Mocerino 54 alle 18.30 dopo una segnalazione al 112. Le indagini, affidate ai militari dell’Arma di Casoria, sono in corso.