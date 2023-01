Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato una stretta contro le aggressioni nei presidi ospedalieri. La nuova iniziativa, che sarà avviata nei prossimi giorni, prevede di rafforzare o istituire presidi di polizia negli ospedali di maggiore importanza. In particolare, nella città di Napoli, ci sarà un maggiore monitoraggio in tre plessi: il Cardarelli, il Vecchio Pellegrini e l’Ospedale del Mare, ma anche in altre zone della provincia di Napoli considerate ad alto rischio ambientale come Giugliano, la zona a Nord a confine con la provincia di Caserta e Castellammare.

La notizia è accolta con sorpresa dal presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, che ha sottolineato come fino a pochi mesi fa, durante i vari vertici fatti presso le prefetture, si diceva che non c’erano le risorse umane per i drappelli di polizia h24 negli ospedali. Tuttavia, se questa fosse davvero la strada, sarebbe una prima risposta, ma non esaustiva, poiché dovrebbe essere accompagnata da una maggiore videosorveglianza.