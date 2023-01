Il carcere di Poggioreale, situato a Napoli, è stato al centro di diverse polemiche negli ultimi anni a causa delle condizioni in cui versano i detenuti e il personale penitenziario. La mancanza di personale e la scarsa sicurezza all’interno delle carceri sono segnalate come problemi principali, che spesso portano a situazioni di tensione e violenza. L’aggressione di oggi ai danni di un poliziotto penitenziario è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di violenze che si sono verificate all’interno del carcere di Poggioreale. Il segretario regionale dell’Asppe (confederata Consipe) della Campania, Luigi Castaldo, ha sottolineato come la mancanza di personale metta a rischio l’operatività della Polizia penitenziaria e la sicurezza di tutti.

Il segretario generale dell’Asppe, Claudio Marcangeli, ha espresso il suo sostegno al personale penitenziario, sottolineando come sia necessario un segnale forte di presenza dello Stato per ripristinare i valori di legalità e giustizia all’interno delle carceri. Marcangeli ha inoltre chiesto maggiore rispetto per il Corpo di Polizia penitenziaria, che è quotidianamente esposto a situazioni critiche che mettono in discussione il prestigio e l’onore dei suoi membri.