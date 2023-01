Nella tragica notte del 7 gennaio, una giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Ottaviano, in provincia di Napoli. La ragazza, che guidava una Fiat 500 insieme a un’amica di 20 anni, è rimasta gravemente ferita nello schianto contro un muro di mattoni di tufo lungo via Ferrovia dello Stato. Entrambe le giovani sono trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, ma purtroppo Anna Teresa Ciccone, di Nola, non ce l’ha fatta. L’altra passeggera è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono al momento ancora in fase di indagine da parte dei carabinieri. Si ipotizza che altre auto possano essere rimaste coinvolte nell’incidente, ma è ancora troppo presto per avere certezze. La comunità di Ottaviano è sconvolta dalla tragedia e si stringe attorno alla famiglia della vittima, colpita da questa terribile perdita. La mortalità sulle strade resta una preoccupante realtà in tutto il mondo, e questo tragico incidente ci ricorda l’importanza di essere sempre attenti e prudenti alla guida.