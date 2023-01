Nel corso di un’operazione di controllo a tappeto nei comuni di Gragnano e Castellammare, i carabinieri della locale compagnia hanno presidiato le strade principali e i luoghi di aggregazione. Durante le operazioni, un imprenditore di Gragnano è finito denunciato per ricettazione e riciclaggio, poiché in un parcheggio a lui riconducibile sono rinvenute e sequestrate 4 auto provento di un furto commesso qualche giorno fa. Inoltre, un uomo di Castellammare è denunciato per aver guidato senza patente. Nel comune di Gragnano, 5 persone sono denunciate per abusivismo edilizio, poiché avevano costruito 19 strutture tra appartamenti, garage, stalle e ripostigli abusivamente e nel Parco regionale dei Monti Lattari, una zona sottoposta a vincoli paesaggistici.

Inoltre, avrebbero realizzato l’ampliamento di 5 abitazioni e realizzato 5 tettoie, 4 baracche in lamiera, 3 piazzali realizzati in cemento e un solaio di copertura. Inoltre, un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è finito arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.