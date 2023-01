L’incidente che ha coinvolto una bimba di quinta elementare alla scuola Emanuela Loi di Palermo è molto preoccupante e dimostra come le condizioni inadeguate delle strutture scolastiche possono avere conseguenze serie sulla salute degli studenti. Nel quartiere Passo di Rigano, dove si trova la scuola, i riscaldamenti sono spenti a causa di un guasto mai riparato, causando una temperatura fredda e inadeguata all’interno della classe. La bimba colpita dall’ipotermia ha cominciato a tremare e i sanitari del 118 l’hanno trovata in condizioni precarie. La preside della scuola ha segnalato ripetutamente il problema dell’impianto di riscaldamento inutilizzabile, ma nonostante i solleciti da parte della prefettura, il problema non è risolto.

Il segretario della Flc Cgil Palermo, Fabio Cirino, esprime la sua vicinanza alla dirigente scolastica Rosaria Corona, alla piccola studentessa e a tutti gli studenti e dirigenti scolastici, sottolineando come spesso questi ultimi si sentono soli e abbandonati nella lotta contro le inefficienze delle strutture edilizie scolastiche.

Questo incidente evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e investimenti per garantire che le scuole siano sicure e adeguate per gli studenti. È importante che il guasto all’impianto di riscaldamento sia riparato immediatamente per evitare ulteriori incidenti e garantire la sicurezza degli studenti. Inoltre, è fondamentale che le segnalazioni dei problemi delle strutture scolastiche siano prese in considerazione in modo tempestivo e che gli investimenti necessari fatti per garantire che le scuole siano adeguate per gli studenti.