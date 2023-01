Sono 42 i Comuni della provincia di Napoli coinvolti nel progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli uffici postali una Casa dei servizi digitali, uno Sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Grazie a Polis, Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri d’Italia per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. In 42 Comuni della provincia di Napoli i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli uffici postali sono partiti subito dopo il via libera della Commissione europea, arrivato a fine ottobre 2022, e completati in pochi mesi: ad oggi sono già pronti 40 uffici postali e 230 i cantieri aperti. Entro l’anno saranno avviati i lavori di ristrutturazione in 1.500 nuovi uffici Polis.