Un incendio ha colpito un famoso bar a San Marzano sul Sarno, nell’Agro Nocerino Sarnese, un episodio grave che ha causato danni significativi alla struttura e ha messo in allarme la comunità locale. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5.30 del mattino e la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta immediatamente per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La sindaca Carmela Zuottolo ha espresso la sua preoccupazione per l’episodio e per la serie di raid che stanno interessando la città, sottolineando l’importanza di trovare risposte e soluzioni immediate. Ha dichiarato che “è terminato il tempo degli incontri, dei summit e delle analisi. La mia comunità vuole risposte. Da settembre siamo sotto assedio e non penso di esagerare quando dico questo. Da sindaca mi aspetto una svolta immediata nelle indagini. Non possiamo più restare inermi davanti a tutto questo.”

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare i responsabili. E’ importante che si faccia chiarezza sui fatti, perché incendi come questo rappresentano una minaccia per la sicurezza della comunità e per l’integrità delle proprietà private. In questi casi, come spesso accade, c’è l’ombra del racket.