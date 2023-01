Una triste notizia giunge dalle campagne di Montecalvo Irpino, dove un uomo di 41 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un casolare. I familiari, preoccupati per la sua assenza, hanno lanciato l’allarme e sono scattate immediatamente le ricerche. Purtroppo, i soccorsi sono arrivati troppo tardi e l’uomo lo hanno trovato morto, a causa di un gesto estremo di suicidio per impiccagione. I motivi che hanno portato alla sua decisione sono ancora sconosciuti e la sua morte ha lasciato sotto choc i familiari e i compaesani.

I carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno constatato il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Benevento per l’autopsia e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questa tragica notizia ricorda l’importanza di prestare attenzione alle persone intorno a noi e di cercare aiuto se stiamo attraversando un periodo difficile. In caso di emergenza, sono disponibili numeri di aiuto come quello del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Trattamento delle Malattie da Stress Psicosociale al numero verde 800.028.028.