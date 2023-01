Svaligiato l’istituto scolastico C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di via Zigarelli ad Avellino. Secondo le prime informazioni, un 14enne sarebbe tra i responsabili dell’effrazione, ma non avrebbe agito da solo. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto per indagare sull’accaduto e hanno scoperto che gli ignoti ladri si erano introdotti nello stabile senza lasciare alcun segno di effrazione. Hanno rubato 16 computer portatili, 4 tablet, circa 15 joistick e diversi altri accessori informatici, tutti custoditi negli armadi delle varie aule.

Questo episodio rappresenta un grave atto di vandalismo e di furto che ha causato danni notevoli alla scuola e alla comunità educativa. E’ importante che gli autori vengano individuati e perseguiti per le loro azioni illegali. Inoltre, è necessario che le scuole prendano misure adeguate per proteggere il loro patrimonio e garantire la sicurezza degli studenti.