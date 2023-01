Ieri sera, i Carabinieri della stazione Napoli Vomero sono stati chiamati per un’emergenza presso l’Ospedale Cardarelli dove un 14enne era stato portato per essere curato. Il giovane, che era in scooter, stava percorrendo via Foria quando è stato accerchiato da alcuni minori anch’essi in scooter. Secondo una prima ricostruzione ancora in corso di verifica, i minori avrebbero picchiato il 14enne e uno di loro lo avrebbe colpito con un manganello. La vittima ha riportato un trauma cranico non commotivo e gli è stata prescritta una prognosi di 5 giorni.

I Carabinieri stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire la dinamica e scoprire i responsabili di questo violento atto. E’ importante che le autorità indaghino su questi fatti per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri episodi di violenza. E’ fondamentale che vengano prese misure per garantire che queste situazioni non accadano più e che i responsabili vengano puniti secondo la legge.