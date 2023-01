La piattaforma 18App sarà attiva a partire dal 31 gennaio 2023 per l’invio delle domande del Bonus Cultura da 500 euro. Questo bonus è destinato ai giovani che compiono 18 anni nel 2023, ovvero coloro che sono nati nel 2004. Per ottenere il Bonus, i neo 18enni devono soddisfare due requisiti: avere compiuto 18 anni e possedere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Esistono diverse soluzioni per ottenere lo SPID, tra cui Poste Italiane, TIM, InfoCert e Sielte. Una volta ottenuto lo SPID, i giovani possono accedere al sito ufficiale del Bonus, https://www.18app.italia.it, per registrarsi e utilizzare il Bonus. La piattaforma sarà disponibile solo dalle 9:00 alle 13:00 di martedì 31 gennaio 2023. Come disposto da quest’anno 500 euro potranno essere raddoppiati per chi ottiene risultati scolastici importanti.

Il Bonus Cultura è strettamente personale e non può essere scambiato o convertito in denaro. Chiunque infranga questa regola rischia una multa fino a 25.000 euro. Può essere utilizzato per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria, servizi educativi, etc. Non è possibile utilizzare il Bonus Cultura per acquistare prodotti o servizi non contemplati dalla lista, come ad esempio cibo o bevande.