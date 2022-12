Arriva Accidental Delete. Si tratta di un qualcosa che sarà molto utile per chi, in maniera piuttosto frettolosa, elimina i messaggi inviati per errore a un singolo contatto o all’intero gruppo di WhatsApp. Con questa funzionalità, probabilmente, vi salverete anche da diverse figuracce! Ma capiamo bene nel dettaglio di cosa si tratta. Alcune segnalazioni, a oggi, arrivano dall’India e presto potrebbe essere realtà per tanti utenti in giro per il mondo. La novità di WhatsApp, presente nella versione beta 2.22.13.5 per Android lo scorso giugno, arriva sul canale stabile.

Nel 2017, WhatsApp ha introdotto l’opzione ‘Elimina per tutti’ per consentire agli utenti di cancellare un messaggio per tutte le persone in una conversazione. La funzione è stata progettata per risolvere il problema dell’invio errato nelle chat individuali e di gruppo. Sebbene il lancio iniziale dell’opzione fosse limitato a sette minuti, WhatsApp alla fine ha esteso tale limite di tempo. Chissà se la stessa estensione di tempo ci sarà anche per questa nuova funzione.