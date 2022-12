Non e’ un bambino, ma Fortunato Calabro’, vicesindaco Comune di Fiumara (RC), a scrivere una lettera a Babbo Natale, sperando che porti in dono alla sua comunita’ il completamento di un’opera viaria indispensabile per il territorio. Oggetto del desiderio e’ la strada a scorrimento veloce San Roberto-Fiumara-Campo Calabro. “Si tratta – spiega l’amministratore locale – di un’opera che, se realizzata, cambiera’ la vita di un’intera vallata del torrente Catona.Si tratta di un’opera strategica per lo sviluppo di un intero territorio e delle relative comunita’ umane, che stanno, a poco a poco, morendo.

Nella missiva, inviata ai giornali, Calabro’ scrive: “Non sono un bambino che scrive per chiederti qualche regalo, ma sono un adulto, un cittadino ed un amministratore del Comune di Fiumara, fortemente preoccupato per i miei concittadini, ossessionati dal mancato completamento della strada a scorrimento veloce Fiumara – Campo Calabro che sta ammalando il paese, portando disagi, pericoli e spopolamento. Vorrei agire e farlo al piu’ presto, per ridare fiducia e speranza al nostro territorio, per questo chiedo, adesso, anche il tuo aiuto”.