Via libera al Bonus occhiali o Bonus vista anche se riguarda solo le famiglie con reddito Isee non superiore a 10mila euro: ora c’è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e così è finita la lunga attesa da quando questo aiuto era annunciato. Potrà essere usato una sola volta per ogni componente della famiglia che presenterà la domanda. Si tratta del voucher di 50 euro per acquistare occhiali da vista o lenti a contatto. Riguarda le famiglie che hanno reddito Isee annuale inferiore ai 10.000 euro; sono annunciati severi controlli basati sui numerosi dati la cui comunicazione aveva innescato l’attenzione del garante della Privacy.

L’aiuto serve per coprire le spese effettuate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, tramite voucher o rimborso. Per il voucher basterà fornire un documento di autocertificazione del reddito, per il rimborso sarà necessario fornire gli estremi del documento di acquisto, una copia digitalizzata della fattura o dello scontrino e le coordinate Iban.

Per la domanda bisogna registrarsi su un’applicazione disponibile sul sito del Ministero, accedendo tramite carta d’identità elettronica (Cie), Spid o carta nazionale dei servizi (Cns). Se si dispone dei requisiti l’indennizzo di rimborso sarà accreditato sul conto corrente. Se il bonus è richiesto con voucher sarà fornito un documento digitale con Qr code: una procedura valida 30 giorni dalla data di emissione, se non si fa in tempo è da ripetere tutta la procedura.

Importante: il bonus verrà assegnato in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande fino all’esaurimento dei fondi. Potrà essere speso solo nei negozi accreditati aderenti all’iniziativa.