Un 21enne denunciato perché trovato in possesso di pistola e cartucce nella sua abitazione a Ercolano (Napoli). Nel corso di un controllo, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno trovato, nascosta in un armadio, una valigetta contenente una pistola a salve calibro 9, priva di tappo rosso, e trentanove cartucce dello stesso calibro. Inoltre, hanno accertato che il 21enne, il 5 dicembre a Torre del Greco (Napoli) per provarla aveva esploso tre colpi in aria per poi rientrare nel proprio domicilio. L’uomo è denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e spari in luogo pubblico.

Invece per una questione di crediti, minaccia un parente con una pistola poi, durante i controlli, rivelatasi a salve e con ‘bocca’ della canna parzialmente piombata. E’ accaduto a Sant’Elpidio a Mare (Fermo) ieri sera. I carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare, del Norm di Fermo e della stazione di Monte Urano hanno denunciato un 38enne per minaccia aggravata e sequestrato ‘l’arma’. I militari avevano svolto accertamenti urgenti dopo una segnalazione alla locale Centrale Operativa: un 38enne aveva minacciato un famigliare con quella che sembrava essere un’arma da fuoco, durante un diverbio dovuto a lamentate situazioni creditizie vantate dall’aggressore.